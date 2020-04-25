Отец Хабиба попал в больницу с пневмонией

Комментатор Рамазан Рабаданов рассказал об этом в инстаграме: «Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк».