Отец Хабиба попал в больницу с пневмонией
25 апреля 2020, 22:36
Комментатор Рамазан Рабаданов рассказал об этом в инстаграме: «Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк».
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«Я лежу в больнице, простите», – говорил Абдулманап Нурмагомедов, когда ему звонили.
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