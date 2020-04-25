Победитель боя Фергюсон – Гейджи станет соперником Хабиба осенью

9 мая во Флориде пройдет UFC 249, где все-таки встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гейджи.

«Бой Фергюсона и Гейджи – один из самых жестких поединков, которые вы увидите. Я могу это гарантировать. Бой получится невероятным. Победитель сразится с Хабибом за титул. Хабиб вернется в сентябре-октябре», – рассказал президент UFC Дэйна Уайт.