Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России

Нашли там людей, имеющих отношение к футболу:

Журнал Forbes составил рейтинг 200 богатейших предпринимателей страны по итогам 2019 года.

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