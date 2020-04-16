Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России

16 апреля 2020, 14:05

Журнал Forbes составил рейтинг 200 богатейших предпринимателей страны по итогам 2019 года.

Нашли там людей, имеющих отношение к футболу:

💰 5 место. Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов ($15,2 млрд, «Лукойл»)

💰 10. Владелец «Челси» Роман Абрамович ($11,3 млрд, Millhouse)

💰 17. Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев  ($6,6 млрд, инвестиции)

💰 20. Совладелец «Спартака» Леонид Федун ($ 6,3 млрд, «Лукойл»)

💰 29. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ($ 3,4 млрд)

💰 61. Владелец ПАОКа Иван Саввиди ($ 1,6 млрд, «Донской табак»)

💰 124. Владелец «Торпедо» Роман Авдеев ($ 750 млн, «Россиум»)

💰 184. Президент РФС Александр Дюков ($ 500 млн, «Сибур»).

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