Французские спортсмены собрали 107 тысяч евро на благотворительном аукционе

Аукцион провел Fondation Hôpitaux. Организация помогает заболевшим и людям, которые за ними ухаживают. Биатлонист Мартен Фуркад, теннисист Жо-Вильфред Тсонга, футболисты Карим Бензема, Бенжамен Менди и Виссам Бен-Йеддер – участвовали они и еще несколько спортсменов. Выставили 89 лотов, собрали 107730 евро. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.