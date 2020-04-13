Вратарь Сорокин не продлит контракт с ЦСКА и уедет в НХЛ
13 апреля 2020, 10:20
«На сегодняшний день Илья Сорокин принял решение играть в НХЛ. Он шел к этому давно и заслужил этот шанс играть в НХЛ», – рассказал его агент Шуми Бабаев.
«Нью-Йорк Айлендерс» владеет правами на Сорокина в НХЛ. Сам игрок рассказывал, что получал предложение о новом контракте от ЦСКА. «СЭ» писал, что он от него отказался.
Контракт Сорокина с ЦСКА истекает 30 апреля. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина.
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