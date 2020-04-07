Хоккеисты Барабанов и Денисенко проведут следующий сезон в НХЛ

07 апреля 2020, 18:15

Бывший форвард СКА Александр Барабанов подписал однолетнее соглашение с «Торонто». По двухстороннему контракту новичка он получит 925 тысяч долларов. Напоминаем: в «Торонто» уже играет российский хоккеист Илья Михеев.

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Григорий Денисенко перейдет из «Локомотива» во «Флориду». Об этом рассказал его агент Сергей Исаков: «Флорида» дает контракт на один год и ждет Денисенко. Они готовы видеть его в команде в следующем сезоне. Я уведомил руководство «Локомотива», клуб знает, что он уезжает».

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