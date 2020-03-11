Матч «Арсенал» – «Ман Сити» отложен. Все из-за контактов с заболевшим коронавирусом владельцем «Олимпиакоса»
11 марта 2020, 12:29
Владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заболел коронавирусом. Игроки и персонал «Арсенала» контактировали с ним 13 дней назад, когда команды встречались в Лиге Европы.
«Арсенал» сообщает, что некоторые игроки и члены персонала останутся дома до истечения 14 дней с момента контакта с Маринакисом. Из-за этого невозможно проведение матча против «Ман Сити» (11 марта, 22:30).
Премьер-лига отложила игру.
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