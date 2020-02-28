«МЮ», «Рома», «Интер», «Севилья» и еще 11 клубов вышли в 1/8 ЛЕ. Последний определится днем позже

28 февраля 2020, 02:12

27 февраля завершились 14 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В 1/8 вышли «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Интер», «Рома», «Севилья», «Хетафе», «Вольфсбург», «Байер», ЛАСК, «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Шахтер», «Истанбул», «Копенгаген» и «Базель».

28 февраля состоится матч «Ред Булл» – «Айнтрахт». В первой игре немецкий клуб победил 4:1.

Также 28 февраля пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Истории с матчами ЛЕ
Фанаты «Айнтрахта» не попали на футбол и сходили на хоккей. Хоть там поболели против «Ред Булла»
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии