Месси – самый высокооплачиваемый игрок, Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер

У нас была новость о самых высокооплачиваемых игроках «Монако» и Лиги 1 – информация L’Equipe. Еще одна часть исследования французского издания касается рейтинга месячных зарплат игроков и тренеров. Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков мира выглядит так:

1. Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц.

2. Криштиану Роналду – 4,5 миллиона.

3. Неймар – 3 миллиона.

4. Антуан Гризманн – около 3 миллионов евро в месяц.

5. Луис Суарес – около 3 миллионов евро в месяц.

Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира выглядит так:

1. Диего Симеоне – 3,6 миллиона евро в месяц.

2. Хосеп Гвардиола – 1,94 миллиона.

3. Жозе Моуринью – 1,46 миллиона.

4. Юрген Клопп – 1,46 миллиона.

5. Зинедин Зилан – 1,4 миллиона евро в месяц.

Все зарплаты указаны до уплаты налогов.