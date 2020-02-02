«Бавария» впервые с октября оказалась на первом месте таблицы Бундеслиги
02 февраля 2020, 10:21
20-й тур Бундеслиги добавил интриги в чемпионскую гонку в чемпионате Германии. Во-первых, «Лейпциг», проигрывая «Гладбаху» по ходу матча со счетом 0:2, вырвал ничью (2:2), но все равно подарил шанс «Баварии» забраться на первую строчку.
Во-вторых, «Бавария» этой возможностью воспользовалась – обыграла «Майнц» (3:1) и вернулась на первую строчку таблицы впервые с октября 2019-го. В следующем туре она сыграет с «Лейпцигом».
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Еще пара моментов порадоваться для «Баварии»:
- Установила клубный рекорд: забила 58 голов в 20 турах Бундеслиги.
- Роберт Левандовски забил 150-й гол за «Баварию» в чемпионате Германии. Для этого ему понадобилось всего 179 матчей.
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