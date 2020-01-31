Список запасных на Матч звезд НБА: еще шесть дебютантов, Букер не попал

Инсайдер НБА Шэймс Чарания, пишущий для The Athletic, поделился информацией о резервистах на Матч звезд.

Гобер и Митчелл – дуэт из «Юты» – дебютирует на Матче звезд

Тейтум, Адебайо, Сабонис, Митчелл, Ингрэм и Гобер – дебютируют на Матче звезд. В списке не оказалось еще одного яркого игрока сезона – защитника «Финикса» Девина Букера.

Еще три дебютанта будут в стартовых пятерках, это Дончич, Сиакам и Янг. Пятерки выглядят так:

Восток – Янг, Уокер, Сиакам, Эмбиид, Яннис Адетокумбо;

Запад – Дончич, Харден, Деброн Джеймс, Кавай Леонард, Энтони Дэвис.

Матч звезд состоится в Чикаго 16 февраля.