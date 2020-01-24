НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн
24 января 2020, 11:48
НБА определилась со стартовыми составами на 69-й в истории Матч звезд.
Пятерка Восточной конференции:
- Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»);
- Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»);
- Кемба Уокер («Бостон Селтикс»);
- Трэй Янг («Атланта Хоукс»);
- Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»).
Пятерка Западной конференции:
- Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
- Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»);
- Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
- Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»);
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Капитаны команд – Адетокумбо и Джеймс:
Матч всех звезд пройдет 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Для Янга, Сиакама и Дончича он будет дебютным.
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