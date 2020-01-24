НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн

НБА определилась со стартовыми составами на 69-й в истории Матч звезд.

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Матч всех звезд пройдет 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Для Янга, Сиакама и Дончича он будет дебютным.