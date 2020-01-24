В КХЛ вратарь отразил буллит и начал праздновать, а шайба залетела в ворота. Его клуб проиграл
24 января 2020, 10:22
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграли 2:2 в очередном матче КХЛ, победителя пришлось определять в серии буллитов.
Голкипер «Салавата» Юха Метсола отпраздновал отбитый им бросок Станислава Галиева. Но шайба полетела вверх, а затем опустилась в ворота. Даже в телетрансляции этот момент увидели не сразу.
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«Ак Барс» довел серию до победы – позже был точен Азеведо. Победа укрепила казанцев на первом месте Восточной конференции, «Салават» пока идет седьмым.
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