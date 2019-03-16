Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по количеству отраженных бросков

Этот контент не поддерживается в AMP

Он отразил все 46 бросков по воротам (клубный рекорд), а у этого есть еще несколько итогов:

Для Бобровского это лучший результат в матчах, где он играл на ноль.

Это уже шестой сухой матч Бобровского в сезоне. Первый в лиге по количеству – Флери (8).

Сергей – 4-й российский вратарь, который сделал 30 шатаутов за карьеру.

«Мы сыграли довольно неплохой первый период. Не знаю, что произошло потом», - сказал тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. Переломный момент матча случился во втором отрезке. «Каролина» 22 раза пробила в створ, а «Коламбус» ответил только двумя бросками.