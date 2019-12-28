«Вулверхэмптон» – неудобный соперник для Гвардиолы. Тренер Нуну вообще победил его два раза подряд

28 декабря 2019, 11:04
www.imago-images.de/Global Look Press

С 2017 года «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» играли пять раз. Результаты – странность для фаворита. «Ман Сити» победил дважды, но одна победа была только в серии пенальти. 

  • Кубок лиги-2017/18. «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:0 (4:1, пен).
  • АПЛ-2018/19. «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 1:1.
  • АПЛ-2018/19. «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 3:0.
  • АПЛ-2019/20. «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:2.
  • АПЛ-2019/20. «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 3:2.

Opta пишет, что Нуну – первый тренер с сезона-2016/17, обыгравший Гвардиолу дважды за сезон в АПЛ. До этого такое удавалось только Антонио Конте (работал в «Челси»). Против главного тренера «Вулверхэмптона» у Гвардиолы еще и слабейшая статистика побед: из пяти матчей во всех соревнованиях он выиграл только один.

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