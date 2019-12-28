«Вулверхэмптон» – неудобный соперник для Гвардиолы. Тренер Нуну вообще победил его два раза подряд

С 2017 года «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» играли пять раз. Результаты – странность для фаворита. «Ман Сити» победил дважды, но одна победа была только в серии пенальти.

Кубок лиги-2017/18. «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:0 (4:1, пен).

АПЛ-2018/19. «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 1:1.

АПЛ-2018/19. «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 3:0.

АПЛ-2019/20. «Ман Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:2.

АПЛ-2019/20. «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 3:2.

Opta пишет, что Нуну – первый тренер с сезона-2016/17, обыгравший Гвардиолу дважды за сезон в АПЛ. До этого такое удавалось только Антонио Конте (работал в «Челси»). Против главного тренера «Вулверхэмптона» у Гвардиолы еще и слабейшая статистика побед: из пяти матчей во всех соревнованиях он выиграл только один.