Исторический тур Бундеслиги: 1 очко хозяев в 9 матчах. Такого не было еще никогда
В результатах шестого тура Бундеслиги не так уж много сенсаций, но общая картина выглядит удивительно. В девяти матчах восемь побед одержали гости, еще в одном матче была ничья. Хозяева не выиграли ничего.
Это при том, что, например, дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» играли дома.
Результаты:
- «Унион» – «Айнтрахт» 1:2;
- «Майнц» – «Вольфсбург» 0:1;
- «Лейпциг» – «Шальке» 1:3;
- «Падерборн» – «Бавария» 2:3;
- «Хоффенхайм» – «Боруссия» М 0:3;
- «Аугсбург» – «Байер» 0:3;
- «Боруссия» Д – «Вердер» 2:2;
- «Фортуна» – «Фрайбург» 1:2;
- «Кельн» – «Герта» 0:4.
И еще пара мелочей:
• «Фрайбург» установил клубный рекорд, набрав в первых шести турах 13 очков. Мы писали про их замечательного тренера, так что совсем не удивлены.
• У «Фрайбурга» еще и 200-я победа в Бундеслиге состоялась.
• «Фортуна» повторила клубный рекорд по голам подряд в матчах Бундеслиги. Уже в 15-й игре подряд клуб забивает. Прошлый раз такое было в сезоне-1991/92.
• Марко Ройс и Марио Гетце забили за «Боруссию» головой. Первый раз такое произошло, чтобы они именно таким способом отличились в одной игре.
• Менхенгладбахская «Боруссия» впервые за целых 38 лет выиграла три первых выездных матча в Бундеслиге.
• А «Аугсбург» так и не обыграл «Байер». Это самый жуткий для него соперник – 16 матчей без побед (6 ничьих, 10 поражений). В Бундеслиге нет другой такой пары, где бы одна команда настолько неудачно играла с каким-либом соперником.