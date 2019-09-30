Исторический тур Бундеслиги: 1 очко хозяев в 9 матчах. Такого не было еще никогда

Это при том, что, например, дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» играли дома.

В результатах шестого тура Бундеслиги не так уж много сенсаций, но общая картина выглядит удивительно. В девяти матчах восемь побед одержали гости, еще в одном матче была ничья. Хозяева не выиграли ничего.

И еще пара мелочей:

• «Фрайбург» установил клубный рекорд, набрав в первых шести турах 13 очков. Мы писали про их замечательного тренера, так что совсем не удивлены.

• У «Фрайбурга» еще и 200-я победа в Бундеслиге состоялась.

• «Фортуна» повторила клубный рекорд по голам подряд в матчах Бундеслиги. Уже в 15-й игре подряд клуб забивает. Прошлый раз такое было в сезоне-1991/92.

• Марко Ройс и Марио Гетце забили за «Боруссию» головой. Первый раз такое произошло, чтобы они именно таким способом отличились в одной игре.

• Менхенгладбахская «Боруссия» впервые за целых 38 лет выиграла три первых выездных матча в Бундеслиге.

• А «Аугсбург» так и не обыграл «Байер». Это самый жуткий для него соперник – 16 матчей без побед (6 ничьих, 10 поражений). В Бундеслиге нет другой такой пары, где бы одна команда настолько неудачно играла с каким-либом соперником.