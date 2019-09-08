Хабиб выиграл уже 28 боев. 12 побед подряд в UFC – одна из лучших серий промоушена

Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в MMA (28-0-0). Из всех боев 12 пришлись на UFC. Победа над Порье стала для Нурмагомедова 12-й подряд в UFC. По длительности победной серии Хабиб сравнялся с Тони Фергюсоном. Выше только пять бойцов, вне конкуренции остается Андерсон Силва.