Бобровский – первый вратарь в истории «Коламбуса», отыгравший на ноль спаренные матчи

24 февраля 2019, 12:15

«Коламбус» разгромил «Сан-Хосе» (4:0), а российский вратарь отразил все 26 бросков по воротам. Его признали третьей звездой дня в НХЛ. 

За сутки до этого Бобровский не пропустил в игре с «Оттавой» (3:0). Всего за два матча Сергей в сумме отбил 48 бросков 

Теперь Бобровский вышел на третье место в НХЛ по сухим матчам в этом сезоне (5). По этому показателю он одну игру уступает Василевскому и Лундквисту.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию