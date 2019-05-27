«Астон Вилла» с Терри вышла в АПЛ. Она обыграла в финале Чемпионшипа «Дерби» Лэмпарда

Три года назад «Астон Вилла» рухнула в Чемпионшип , чего не случалось с ней с 1987 года. В первом сезоне – скромное 13-е место, во втором добралась до плей-офф, но не смогла пройти в финале «Фулхэм». С третьей попытки удалось – сегодня «Вилла» выиграла в решающем матче у «Дерби Каунти» – 2:1 .

Здесь была дополнительная интрига в виде противостояния двух легенд «Челси»: Джон Терри занимает пост ассистента в «Вилле», Фрэнк Лэмпард тренирует «Дерби».

На 44-й минуте Эль-Гази открыл счет, а через 15 минут его удвоил Макгинн. Второй гол «Виллы» – вина вратаря, который не зафиксировал мяч после навеса. Мэриотт отыграл один гол в концовке – 2:1.