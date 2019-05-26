Россия в пятый раз взяла бронзу на ЧМ по хоккею

В матче за третье место сборная России обыграла Чехию. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Россияне лучше пробили буллиты – там отличились Ковальчук и Гусев.

Василевский отразил все четыре буллита от чешских хоккеистов, а в основное время отбил 48 бросков. В какой-то момент он даже сам установил обратно сдвинутые ворота, хотя обычно с этим помогают судьи. Василевского признали лучшим игроком матча.

Главный мем по этому матчу и по всему турниру. Василевский тут если не главный герой, то точно один из.