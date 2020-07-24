Мбаппе заменен из-за травмы, сфоливший на нем – удален. До матча ЛЧ – меньше трех недель
24 июля 2020, 23:15
Во Франции проходит финал Кубка Франции – «ПСЖ» против «Сент-Этьена». 1:0 после первого тайма, забил Неймар.
На 27-й минуте Лоик Перрен грубо сфолил на Килиане Мбаппе и после видеопросмотра получил красную карточку. Мбаппе не смог продолжить игру – заменен на Сарабию.
Из-за этого момента игроки чуть не подрались.
12 августа «ПСЖ» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Аталантой».
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