Мбаппе заменен из-за травмы, сфоливший на нем – удален. До матча ЛЧ – меньше трех недель

24 июля 2020, 23:15

Во Франции проходит финал Кубка Франции – «ПСЖ» против «Сент-Этьена». 1:0 после первого тайма, забил Неймар.

На 27-й минуте Лоик Перрен грубо сфолил на Килиане Мбаппе и после видеопросмотра получил красную карточку. Мбаппе не смог продолжить игру – заменен на Сарабию.

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Из-за этого момента игроки чуть не подрались.

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12 августа «ПСЖ» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Аталантой».

Его наставления
«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов