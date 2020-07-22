У Доннаруммы 200 матчей за «Милан». Ему всего 21

22 июля 2020, 13:16

Доннарумма дебютировал за «Милан» в 2015-м в возрасте 16 лет и 242 дней. Сейчас ему 21 год, и матч против «Сассуоло» стал для него 200-м в составе «Милана».

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А так выглядит топ-10 игроков по матчам за «Милан»:

1. Паоло Мальдини – 901.

2. Франко Барези – 714.

3. Алессандро Костакурта – 663.

4. Джанни Ривера – 648.

5. Мауро Тассотти – 576.

6. Массимо Амброзини – 488.

7. Джаннаро Гаттузо – 468.

8. Кларенс Зеедорф – 432.

9. Анжело Анкиллетти – 412.

10. Деметрио Альбертини – 406.

Доннарумма по этому показателю вышел на 60 место. Совсем рядом Бонера, Ван Бастен и Райкаард.