«Интер» и «Аталанта» вышли в Лигу чемпионов, «Лацио» осталось два очка
20 июля 2020, 10:21
В 34-м туре «Интер» и «Аталанта» сыграли свои матчи вничью – соответственно с «Ромой» (2:2) и «Вероной» (1:1). Ниже четвертого места они уже не опустятся.
Ранее ЛЧ себе обеспечил «Ювентус».
Осталось определить четвертого участника. За четыре тура до конца у «Лацио» 11 очков преимущества и игра в запасе. Из пяти оставшихся игр «Лацио» хватит двух очков для места в ЛЧ.
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