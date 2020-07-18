Игроки хоккейного «Спартака» заболели коронавирусом, тренировки приостановлены
18 июля 2020, 00:12
«Спартак» сообщил об этом на официальном сайте:
- Три игрока сдали положительный тест до общего сбора;
- 10 июля команда собралась для тестов: коронавирус нашли у двух хоккеистов и члена персонала;
- Перед началом учебно-тренировочного сбора – положительные анализы у шести хоккеистов и одного члена персонала.
- Все заболевшие – на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.
Тренировочный процесс приостановлен, тестирование методом ПЦР прошло 17 июля, повторное назначено на 21 июля.
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