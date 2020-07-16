«Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии. Зимой «Бенфика» шла с 18 победами в 19 матчах

«Порту» оформил чемпионство за два тура до конца – обыграл «Спортинг» 2:0, забивали Перейра и Марега.

По сезону:

После 19 туров у «Бенфики» было 18 побед и одно поражение . «Порту» отставал от нее на семь очков;

. «Порту» отставал от нее на семь очков; Перед коронавирусной паузой (24 тура) «Порту» уже опережал «Бенфику» на очко;

Сейчас (32 тура) – разница в восемь очков .

По титулам:

37 чемпионств у «Бенфики», 29 – у «Порту», 18 – у «Спортинга», по одному – у «Белененсеша» и «Боавишты»;

В шести последних сезонах «Порту» всего лишь раз становился чемпионом;

В XXI веке у «Порту» 11 титулов, у «Бенфики» – 7.

Чемпионом Португалии с «Порту» стал бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.