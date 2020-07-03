Умер отец Хабиба
03 июля 2020, 14:13
О смерти Абдулманапа Нурмагомедова сказал глава Чечни Рамзан Кадыров:
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя».
- Отца Хабиба госпитализировали в конце апреля.
- У него обнаружили коронавирус, ему сделали операцию на сердце.
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