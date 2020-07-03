Лерой Сане – игрок «Баварии»

03 июля 2020, 10:15

⚽️ Он подписал контракт до лета 2025 года.

⚽️ Transfermarkt пишет, что «Бавария» заплатила «Ман Сити» 45 миллионов евро.

⚽️ Во время подписания контракта Сане вспомнил, что уже работал с тренером «Баварии» Фликом в молодежной сборной.

⚽️ В арабском аккаунте «Бавария» писала о трансфере еще раньше, но потом извинилась и все удалила.

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