Матч Лиги 1 впервые обслужит женщина-арбитр

Стефани Фраппар будет работать на игре 34-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Страсбуром». Она на протяжении пяти лет судит игры Лиги 2, но теперь получила назначение на матч элитного дивизиона.

В истории Лиги 1 такое событие произойдет впервые.

Стефани 35 лет, она является арбитром ФИФА с 2011 года. В ее послужном списке работа на матчах женского ЧМ-2015. Летом ей предстоит судить матчи ЧМ-2019, который пройдет на ее родине – во Франции.