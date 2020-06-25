Хабиб – лидер рейтинга Forbes самых успешных звезд России до 40 лет. За ним – Бузова и Крид

Топ-10:

Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн, 49754 упоминания в СМИ) Ольга Бузова Егор Крид Александр Овечкин ($15,1 млн, 43664) Ксения Собчак Тимати Дима Билан Полина Гагарина Артемий Панарин ($13,2 млн, 12858) Баста

В рейтинге учитывался доход за последний год, упоминания в СМИ и популярность. Полный рейтинг – здесь.