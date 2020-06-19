Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Это подтвердил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола:

«Лерой не хочет продлевать контракт, он хочет играть за другой клуб. Он уйдет этим летом, если клубы договорятся, если нет – уйдет следующим, когда истечет его контракт».