Фигуристка Кихира теперь сотрудничает с тренером Орсером
13 июня 2020, 16:36
Главным тренером Рики Кихиры все равно останется Миэ Хамада. Орсер будет ее вторым тренером.
«Я так решила, потому что уверена, что смогу вырасти перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Я хочу узнать, как делать новые вращения, сочетать шаги и прыжки. Хочу многому научиться, наблюдая за лучшими фигуристами», – уже сказала Кихира.
Брайан Орсер тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву. У него же занимается японский фигурист Юдзуру Ханю.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить