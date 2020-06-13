Фигуристка Кихира теперь сотрудничает с тренером Орсером

Главным тренером Рики Кихиры все равно останется Миэ Хамада. Орсер будет ее вторым тренером.

«Я так решила, потому что уверена, что смогу вырасти перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Я хочу узнать, как делать новые вращения, сочетать шаги и прыжки. Хочу многому научиться, наблюдая за лучшими фигуристами», – уже сказала Кихира.

Брайан Орсер тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву. У него же занимается японский фигурист Юдзуру Ханю.