Майкл Джордан и его бренд пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством

«Сегодня мы объявляем, что пожертвуем 100 миллионов долларов в течение следующих десяти лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию».

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Сам Джордан сказал:

1. Так он и его бренд борются с «укоренившимся расизмом».

2. Поддерживают образование.

3. Сейчас они пока не понимают, как действовать. В ближайшее время Джордан продумает стратегию пожертвований.