Плохой рестарт лидеров Португалии: «Порту» и «Бенфика» набрали очко на двоих

«Порту» шел первым, опережая «Бенфику» на одно очко. Результаты лидеров в первом туре после возобновления:

До остановки из-за пандемии коронавируса в Португалии оставалось доиграть девять туров.

Вот кто бы помог «Бенфике», но он играл там 10 лет назад