Леброн обругал квотербека НФЛ, который раскритиковал жест с коленом во время гимна США
Квотербек Дрю Бриз сказал, что поддерживает борьбу против расизма, но никогда не поддержит неуважение к флагу США или стране в целом и вспоминает о своих дедушках, которые воевали во Второй мировой войне.
Леброн разозлился: «Ух ты! Это все еще удивляет на сегодня. Конечно, нет! То есть ты так и не понял, почему Каперник вставал на одно колено? Это вообще не имеет ничего общего с неуважением к нашим солдатам (мужчинам и женщинам), которые делают нашу страну свободной. Мой тесть был одним из них».
Друг убитого Джорджа Флойда Стивен Джексон тоже высказался резко: «К черту Дрю Бриза. Это способ проверить его. Если ты не с нами, то ты на другой стороне. Все сейчас должны напомнить своим белым одноклубникам об ответственности. К черту всю эту хрень, понимаете, о чем я говорю? Мы должны покончить с этим дерьмом. Нам нужна только полная поддержка. С другим мы не согласны».
Бриза раскритиковал даже партнер по команде Майкл Томас – «Для нас не имеет значения, согласен ли ты».