Игрок «Айнтрахта» вышел на замену и забил через 17 секунд – быстрее всех в Бундеслиге минимум за 16 лет

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» 3:0 в отложенном матче 24-го тура – забили Силва и Ильзанкер (дважды).

На 81-й минуте полузащитник «Айнтрахта» Стефан Ильзанкер заменил Себастьяна Роде. Для гола Ильзанкеру хватило всего 17 секунд.

С тех пор, как Opta изучает цифры Бундеслиги (2004/05), это самый быстрый гол после выхода на замену.