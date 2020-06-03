Игрок «Айнтрахта» вышел на замену и забил через 17 секунд – быстрее всех в Бундеслиге минимум за 16 лет

03 июня 2020, 23:32

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» 3:0 в отложенном матче 24-го тура – забили Силва и Ильзанкер (дважды).

На 81-й минуте полузащитник «Айнтрахта» Стефан Ильзанкер заменил Себастьяна Роде. Для гола Ильзанкеру хватило всего 17 секунд. 

С тех пор, как Opta изучает цифры Бундеслиги (2004/05), это самый быстрый гол после выхода на замену.

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