Капитан ЦСКА Хайнс перешел в «Милан». Он – 4-кратный победитель Евролиги

ЦСКА официально объявил об уходе Кайла Хайнса. Он играл в клубе с 2013 года, выиграл две Евролиги, с сезона-2018/19 был капитаном.

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Хайнс перешел в «Милан». Будет играть:

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Хайнс – четырехкратный победитель Евролиги, помимо ЦСКА два своих титула он выиграл с «Олимпиакосом».

В ЦСКА он сыграл 414 матчей – это пятый результат в истории клуба. ЦСКА уже подписал на замену Николу Милутинова.