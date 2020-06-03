Капитан ЦСКА Хайнс перешел в «Милан». Он – 4-кратный победитель Евролиги
03 июня 2020, 22:55
ЦСКА официально объявил об уходе Кайла Хайнса. Он играл в клубе с 2013 года, выиграл две Евролиги, с сезона-2018/19 был капитаном.
Хайнс перешел в «Милан». Будет играть:
- Два года (это контракт);
- Вместе с Серхио Родригесом, который два года выступал за ЦСКА;
- Под руководством Этторе Мессины, с которым в ЦСКА поработал один сезон.
Хайнс – четырехкратный победитель Евролиги, помимо ЦСКА два своих титула он выиграл с «Олимпиакосом».
В ЦСКА он сыграл 414 матчей – это пятый результат в истории клуба. ЦСКА уже подписал на замену Николу Милутинова.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить