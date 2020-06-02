В украинском клубе «Карпаты» 26 заболевших коронавирусом. Вся команда на карантине
02 июня 2020, 17:19
Все зараженные находятся в изоляции под контролем медиков. Тренировки команды отменены, карантин введен как минимум на две недели.
При этом клуб попросил не останавливать чемпионат Украины:
«Просим не останавливать матчи текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины – максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто».
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