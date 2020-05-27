Куфос и Бейкер покинули ЦСКА. Оба пришли из НБА прошлым летом

27 мая 2020, 11:36

Коста Куфос перешел из «Сакраменто», он сыграл 17 матчей в Евролиге и десять – в Единой лиге ВТБ.

Комментарий президента ЦСКА Андрея Ватутина: «Полученная на предсезонке травма не позволила Косте сразу поймать игровой ритм и занять свое место в ротации».

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Рон Бейкер перешел из «Вашингтона» – провел 27 матчей в Евролиге, не был заявлен в Единую лигу ВТБ.

Слова Ватутина: «Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную «химию» в раздевалке».

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