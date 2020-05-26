Если Киммих забивает, «Бавария» побеждает в Бундеслиге с сухим счетом. Работает уже три сезона

Гол Киммиха – в одном кадре

Шесть победных матчей, которые растянулись на три сезона. Интересно, что в сезоне-2016/17 Киммих забил в Бундеслиге шесть голов. Их он тоже растянул на шесть матчей, но тогда «Бавария» не пропустила только в трех. Дальше было так:

Сезон-2017/18

«Бавария» – «Фрайбург» – 5:0

Сезон-2018/19

«Ганновер» – «Бавария» – 0:4

«Бавария» – «Вольфсбург» – 6:0

Сезон-2019/20