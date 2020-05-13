Чемпионат Чехии возобновится 23 мая

13 мая 2020, 09:11

Из шестнадцати команд тринадцать проголосовали за возобновление сезона. Три («Карвина, «Опава», «Злин») – против. Сезон в первой чешской лиге возобновится 23 мая и закончится 30 июня (хотя лига говорит, что, возможно, сезон немного растянется).

Первый матч после возобновления сезона сыграют «Теплице» и «Либерец».

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Во второй лиге пятнадцать команд проголосовали за возобновление сезона («Баник Соколов» был против). Там сезон возобновится 25 мая и закончится в июле.

Как коронавирус повлиял на другие лиги:
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
Конец сезона во Франции: «ПСЖ» готов играть за рубежом, «Лион» хочет в ЛЧ, все ждут рекордного ТВ-контракта
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали