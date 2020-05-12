Хабиб и Конор зарубились в твиттере: снова оскорбления и насмешки
Конор Макгрегор провел вечер за длинными постами в твиттере, один из них был обращен к Хабибу Нурмагомедову:
«Хабиб, ты – абсолютное позорище. Суетливая прячущаяся крыса, как обычно. Об этом я уже говорил много раз. Мы видели это много раз. Особенно это было подтверждено через то стекло в автобусе, что и так всегда было известно. «Без комментариев», смешно. Ты – позор реальных боев».
«Да, мы помним тебя. Ты был таким милым в ту ночь. Будь таким же, не будь фейком», – ирония Хабиба в ответ.
«Джастин, человек, который обнимает ноги, не может быть опасен. Попробуй станцевать с реальной угрозой», – это Конор обратился к Джастину Гэтжи и сопроводил сообщение парочкой стандартных угроз.
Хабиб в атаке: «Обнимать ноги? Ты забыл, что я отправил тебя в нокдаун, или ты пишешь твиты пьяным? Избил тебя ударами, разобрал тебя в борьбе, просто уничтожил тебя в грепплинге. Заставил тебя хватать воздух руками, а в конце ты сдался. И последнее: не забывай свои слова «это только бизнес».
«Тебе не нравятся ноги?» – еще одно сообщение Хабиба, теперь с фотографией.
На этом общение пока завершилось.