Хабиб и Конор зарубились в твиттере: снова оскорбления и насмешки

Конор Макгрегор провел вечер за длинными постами в твиттере, один из них был обращен к Хабибу Нурмагомедову:

«Хабиб, ты – абсолютное позорище. Суетливая прячущаяся крыса, как обычно. Об этом я уже говорил много раз. Мы видели это много раз. Особенно это было подтверждено через то стекло в автобусе, что и так всегда было известно. «Без комментариев», смешно. Ты – позор реальных боев».