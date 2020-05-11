Хабиб спросил подписчиков, когда ему подраться с Гейджи

11 мая 2020, 21:39

Джастин Гейджи победил Тони Фергюсона на UFC 249 и в следующем бою встретится с Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гейджи? В каком месяце?» – спросил Хабиб в сториз своего инстаграма.

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Хабиб также обратился с добрыми словами к Тони Фергюсону.

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