Хабиб спросил подписчиков, когда ему подраться с Гейджи

Джастин Гейджи победил Тони Фергюсона на UFC 249 и в следующем бою встретится с Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гейджи? В каком месяце?» – спросил Хабиб в сториз своего инстаграма.