Владельцы «Манчестер Сити» купили девятый футбольный клуб – «Ломмел»

Компания City Football Group приобрела команду, выступающую во втором по силе дивизионе Бельгии. Холдинг в рамках сделки выплатит долг «Ломмела» – 1,75 миллиона фунтов.

Теперь в структуре CFG девять футбольных клубов: «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия).