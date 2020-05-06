Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

06 мая 2020, 15:51

Переход подтвердил сам Евгений Плющенко:

«Документы в федерацию сейчас готовятся, несмотря на то, что сейчас везде карантин, думаю, доведем дело до конца. Сама спортсменка и ее тренер Сергей Розанов переходят в мою школу. Переход Саши — осознанное решение, у нас системный подход, большие задачи. Два года до Олимпиады осталось, поэтому надо поскорее начинать готовиться с прицелом на эти игры».

  • Трусова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе с 2016 года.
  • Она дважды выигрывала юниорский чемпионат мира, а в первом взрослом сезоне дважды победила на этапах Гран-при, завоевала бронзовые награды в Финале серии и на чемпионате Европы.
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