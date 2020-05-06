Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Переход подтвердил сам Евгений Плющенко:

«Документы в федерацию сейчас готовятся, несмотря на то, что сейчас везде карантин, думаю, доведем дело до конца. Сама спортсменка и ее тренер Сергей Розанов переходят в мою школу. Переход Саши — осознанное решение, у нас системный подход, большие задачи. Два года до Олимпиады осталось, поэтому надо поскорее начинать готовиться с прицелом на эти игры».