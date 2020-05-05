Бывший игрок «Монреаля» выписался из больницы и рассказал подробности лечения от коронавируса

05 мая 2020, 10:42

Рассказ бывшего хоккеиста Жоржа Ларака опубликован на сайте Montreal Gazette. Ларак имеет генетическое заболевание легких и астму.

Главные цитаты:

  • «Когда к вашему носу закачивают три литра кислорода, энергия, которую он потребляет, сжигает ваши легкие. Когда я вставал, я кашлял и не имел энергии. Была целая тренировка, чтобы просто пойти в уборную».
  • «Каждый раз, когда вы кашляете, требуется кислород. Я пытался говорить с людьми, но у меня не хватало дыхания. Первые два или три дня были адом. Я очень сильно страдал».
  • «Я никогда не думал, что умру. Но здесь есть люди, которые умирают. Я это вижу. Они старше, в опасности. Не всем повезет из-за их здоровья и возраста».
Главные материалы о коронавирусе
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Зачем сдают плазму крови? Как это помогает больным коронавирусом? Почему геям не всегда разрешают донорство?
Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
Теории заговора вокруг коронавируса. Чушь несут даже звезды: Трамп – про лечение светом, жена Джоковича – про вред 5G
Вторая волна эпидемии коронавируса: почему ее ждут, когда будет, как повлияет на спорт