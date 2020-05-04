Знарок продолжит тренировать хоккейный «Спартак» – генменеджер подтвердил

Слова Алексея Жамнова: «Контракт по схеме «1+1». Знарок точно продолжит работать в «Спартаке», он однозначно остается, а технические моменты пока не решены из-за ситуации с самоизоляцией. Олег Валерьевич хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Так что все хорошо».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в «Спартаке» селекция заточена под тренера: «Видна связка менеджер – тренер, под Знарка приобретаются хорошо ему знакомые игроки. Наверное, впервые в истории КХЛ состав красно-белых выходит примерно на один уровень с составами СКА и ЦСКА».

Результат прошлого сезона – пятое место на Западе и первый раунд плей-офф против «Динамо» (2-4 в серии). Турнир в КХЛ досрочно завершен без чемпиона.