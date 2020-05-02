Хисамутдинов подписал двухлетний контракт с «Монреалем»

02 мая 2020, 10:20
  • Арсену Хисамутдинову 22 года. Его задрафтовали в 2019-м.
  • Два сезона играл в КХЛ за «Нефтехимик»: 40 матчей, 8 очков, -7 полезность.
  • Едет в «Монреаль» на двухлетний контракт новичка.
  • До этого в «Монреаль» перешел вратарь Демченко.