Фанаты «Локомотива» выступили против ухода Семина. Клуб уже нашел ему замену
30 апреля 2020, 16:10
Контракт Семина истекает в конце мая. Руководство «Локо» уже пригласило вместо него сербского тренера Марко Николича.
Фанаты недовольны:
🚂 Считают, что в клубе поступают опрометчиво, допуская обсуждение темы контракта тренера в СМИ.
🚂 Называют Семина самым успешным тренером и символом клуба.
🚂 Уверены, что именно благодаря ему болельщики вернулись на стадион.
🚂 Все фанатские объединения выражают Семину поддержку и хотят быть услышанными.
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