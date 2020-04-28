Пардью тренировал «Ден Хааг» всего четыре месяца. Это его первая работа не в Англии

В Нидерландах досрочно завершили сезон без вылетающих команд, поэтому «Ден Хааг» официально остался в лиге.

Алан Пардью возглавил команду в декабре 2019-го. Перед этим он не тренировал полтора года. Пардью всегда работал только в английских клубах.

Теперь «Ден Хааг» объявил об отставке Пардью. Под его руководством команда отыграла восемь матчей чемпионата.