Пардью тренировал «Ден Хааг» всего четыре месяца. Это его первая работа не в Англии
28 апреля 2020, 22:48
В Нидерландах досрочно завершили сезон без вылетающих команд, поэтому «Ден Хааг» официально остался в лиге.
Алан Пардью возглавил команду в декабре 2019-го. Перед этим он не тренировал полтора года. Пардью всегда работал только в английских клубах.
Теперь «Ден Хааг» объявил об отставке Пардью. Под его руководством команда отыграла восемь матчей чемпионата.
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