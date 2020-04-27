РФС рассматривает вариант с досрочным завершением сезона в ФНЛ и ПФЛ
27 апреля 2020, 10:49
«Матч ТВ» обладает следующей информацией:
• Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершает, если к 30 апреля не будет ясности по конкретным срокам возобновления сезона.
• Если сезон не возобновится, в РПЛ выйдут две первые команды ФНЛ. Сейчас это «Ротор» и «Химки».
• Но если снимется «Армавир», таблицу возглавит «Торпедо» – оно проиграло во втором круге, но получит три технических очка.
• Обмен клубов между ФНЛ и ПФЛ возможен в двух вариантах: исходя из регламента по турнирной ситуации на данный момент или из ФНЛ никто не вылетит, а команды ПФЛ добавят к имеющимся.
27 апреля состоится видеоконференция с участием представителей РФС.
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